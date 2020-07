Ilha de Itaparica terá sua primeira unidade do SAC

A Ilha de Itaparica finalmente terá sua primeira unidade da Rede SAC instalada para a população. O posto ficará no município de Vera Cruz e será inaugurado nesta sexta-feira (31), às 11h.

Os primeiros atendimentos na unidade serão realizados a partir de segunda-feira (3), de 7h às 13h, com funcionamento de segunda a sexta-feira. Diante da pandemia, o SAC funcionará inicialmente sob regime especial, apenas para serviços essenciais, como RG e CPF. Além disso, o atendimento ocorrerá exclusivamente por agendamento através do SAC Digital.

Para ter acesso ao SAC Digital basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Administração (Saeb), pelo site do SAC (www.sac.ba.gov.br) ou pelo call center: 0800 071 5353.

A unidade ficará localizada na Avenida Juvenal João Vinagre, em Mar Grande, no centro da cidade, e terá capacidade de realizar 3,5 mil atendimentos por mês. Serão beneficiados mais de 80 mil habitantes da cidade e de municípios vizinhos, como Itaparica, Pojuca e Madre de Deus.

O SAC possui uma área de 95,27m² e o investimento total foi de, aproximadamente, R$ 300 mil. Com a inauguração desta unidade, a rede SAC chega a 63 municípios baianos.

Medidas de segurança

Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências dos postos, bem como dos móveis; reorganização das salas de espera para promover o distanciamento dos clientes; distanciamento dos funcionários nas recepções e baias de atendimento, bem como uso de máscaras de proteção; e controle do agendamento, estabelecendo o número reduzido de pessoas nas salas de espera, incluindo funcionários.