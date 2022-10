Ilha de sabores: 1ª edição do Itaparica Festival Gastronômico reúne 28 restaurantes

Que Itaparica consegue surpreender com quase 40 km de praia a uma travessia de ferry de distância, muita gente já sabe. Mas o roteiro que a gente vai sugerir hoje é de uma viagem pela variedade de sabores que a ilha também pode proporcionar. A partir do próximo sábado (05) até o dia 15 de novembro é lá que acontece a primeira edição do Itaparica Festival Gastronômico Sabores e fazeres. Além de contar com um cardápio especial elaborado por 28 restaurantes, o evento traz ainda uma programação ampla com cursos de capacitação, aulas shows, talks e palestras.

“A ilha tem uma culinária muito rica que vai desde os pratos típicos da gastronomia baiana à cozinha internacional. Então, o visitante que vem a Itaparica vai ter muitas opções e inúmeras tendências gastronômicas. Acredito que o mais diferenciado será experimentar como cada bar e restaurante expressa sua história através de seus pratos”, afirma a chef de cozinha e curadora do festival, Stella Maris que também é proprietária do restaurante especializado em culinária do recôncavo, Casa da Mãe, no Rio Vermelho.

Sobre o tema 'Manga e Riquezas do Mar', Stella conta que a escolha tem tudo a ver com dois ingredientes encontrados de forma abundante em Itaparica: “A ilha é conhecida por sua produção de mangas e pela pesca artesanal, por isso a escolha do tema. Sem dúvida, a proposta do festival é proporcionar uma experiência sensorial dos saberes e fazeres dessa comunidade”, acrescenta.

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Itaparica junto com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA). A ideia é criar uma rota gastronômica, colocando a ilha no roteiro turístico de quem busca esse tipo de experiência, como destaca o secretário de Turismo e Cultura do município, André Reis.

“Itaparica tem hoje uma grande quantidade de estabelecimentos com pratos de qualidade. O festival vem para criar esse roteiro e mais um segmento do turismo envolvendo bares, restaurantes e barracas de praias da sede e da avenida beira-mar. Será um estímulo para ampliação da economia da cidade e do

empreendedor”.

Alta temporada

Ao todo, 28 pratos fazem parte do festival com valores que vão de R$ 14,90 a R$ 59,90. “O festival contempla desde o cardápio do café da manhã, bem como petiscos, lanches, sobremesas, comida para almoço ou jantar. Itaparica é um lugar de gastronomia afetiva com identidade culinária, a partir da manga e do pescado. É nossa identidade cultural. A ilha é rica em mangueiras e rodeada pelo mar. O festival mostra essa essência”, ressalta Reis.

Além da culinária, a programação vem com exibição de filme com pipoca no antigo cinema de Itaparica, apresentações da banda Filhos de Jorge, Nanda Ribeiro e do Projeto Letra & Canção com José Maurício e Betho Wilson.

Cuscuz sabor Ilha de Itaparica, criado pelo Café da Nalva (Foto: Divulgação) Carapituba, sanduíche criado pela Casa Blone (Foto: Divulgação) Filé de Peixe Águas Marinhas, criação do Restaurante Águas Marinhas (Foto: Divulgação) Ceviche Tropical a la Itaparica, criação do Restaurante Talivine (Foto: Divulgação) Mariscada tropical, criação do Restaurante Bom D+ (Foto: Divulgação)

“Teremos também visitas guiadas nas igrejas, exposição sobre os povos indígenas e visita aos principais pontos turísticos. O destaque fica para a Festa do Chef com apresentação de prato com uma aula show mais a abertura dos ensaios de verão do Restaurante Manguezal, com a banda Afrodisíaco e o cantor Pierre Onassis”, complementa.

Ao abrir a temporada de alta estação, o objetivo é que o festival passe a fazer parte do calendário fixo de eventos da cidade, como complementa o secretário de Turismo e Cultura:

“Itaparica tem se preparado para a temporada de verão e é justamente a realização do festival que antecipa a estação, abrindo o calendário que vai se prolongar até março. Todo o trade turístico - agências, restaurantes e meios de hospedagem - além da gestão, se organizaram ao longo deste primeiro semestre para este momento”.





CONFIRA OS RESTAURANTES PARTICIPANTES

1.Restaurante Águas Marinhas

@restauranteaguasmarinhas

Filé de peixe Águas Marinhas - R$ 47

(Filé de pescada amarela na chapa, coberto por molho de manga e cubos de manga, cebola roxa e salsinha + arroz cremoso com castanha)



2.Restaurante Talivini

@talivinirestaurante

Cerviche Tropical a la Itaparica - R$ 49,90

(Ceviche de camarão, peixe e manga)



3. Restaurante Dom Tranquilo

@dom_tranquilo

Massa ao Molho Cremoso com Camarão - R$ 50

(Penne com molho cremoso à base de creme de leite e camarão)



4. Pizzaria Montagner

@pizzariamontagner

Pizza Brasileirinha - R$ 59,90

(Pizza média com molho de tomate, queijo mussarela, camarão, manga, catupiry e orégano)



5. Restaurante Point da Ilha

@point_da_ilha2022

Robalo Tropicália - R$ 59,90

(Ensopado de Robalo com cenoura, xuxu, batata e manga + arroz + pirão)



6. Hamburgueria Casa Blone

@casablone

Lanche Carapituba - R$ 25

(Sanduíche de peixe empanado + molho à moda da Casa Blone)



7. Café do Mercado

@cafedanalva

Cuscuz Sabor da Ilha de Itaparica - R$ 25

(Cuscuz de milho no ponto, com saborosa moqueca de aratu, leve toque de manga e queijo)



8. Siri Bóia

João Ubaldo Ribeiro - R$ 59,90

(Casquinha de siri com manga + Manga mariscada + Mousse de manga)

9. Quiosque Coco Nativo

@quiosquecoconativo

Maria Felipa de Oliveira - R$ 25,90

(Salada verde com carambola + Arraia ao molho de manga + arroz branco e feijão sem caldo + farofa de coco com mandioca e cortesia de Caipirinha Baiana de caju ou limão com cachaça )



10. Tamarineiro Lanche

@tamarineiro.ita

Açaí nativo - R$ 18

(Creme de açaí com manga em calda (vegano), mais um leve toque de hortelã. Acompanha granola)



11. Danyleo Petisco

Bombinha do Mar - R$ 19,90

(Bolinhos com massa de aipim, recheados com peixe massambê + molho de manga apimentado)

12. Boteco da Orla

@botecodaorla123

Raízes de Itaparica - R$ 39

(Sanduíche de pão parmesão, camarão, manga, alface, tomate, cebola, queijo e orégano)



13. Restaurante Bom D+

Mariscada Tropical - R$ 59

(Variados mariscos refogados no dendê + arroz + pirão)



14. Zohra Restaurante

@zohra_itaparica

Mar Itaparicano - R$ 59,90

(Moranga com camarão ao molho de manga + arroz de alho + sobremesa de manga rosa flambada no conhaque com mel)

15. Cais

@nocais_

Petisco Navegantes - R$ 34,90

(Camarão grelhado, espetado com queijo coalho e selado com molho chutney de manga)



16. Restaurante Raio de Sol

Moqueca de Ostra ao Molho de Manga - R$ 29,90

(Moqueca com todos os temperos, dendê, molho de manga e manga em pedaços + arroz branco + farofa)



17. Restaurante Alternativa

Vinagrete de Frutas com Camarão Grelhado - R$ 29,90

(Vinagrete feito com frutas, temperos frescos, manga local, combinada com camarões grelhados)



18. Restaurante Cabana Bar

Camarão ao Molho de Manga - R$ 39,90

(Camarão ao molho de manga + arroz de coco)



19. Restaurante Sol e Mar

@solemarbarerestaurante

Camarão ao Molho Sol - 39,90

(Camarão ao molho de manga + arroz branco + vinagrete com manga)



20. Restaurante The Point Beach

@thepointbeach

Camarão The Point - R$ 42,90

(Camarão grelhado com molho de manga cremoso + arroz branco + salada tropical com mix de folhas, manga, cebola roxa e molho agridoce)

21. Restaurante Marinheiro

@restaurante.marinheiro

Siri a Moda da Casa - R$ 24,90

(Carne de siri refogado com cheiro verde, pimenta doce e azeite de oliva + farofa branca + manga + arroz)



22. Restaurante Summer Music

@summermusic_restaurante

Bobó de Camarão - R$ 39,90

(Bobó de camarão servido no coco verde com manga + arroz branco)



23. Restaurante Manguezal

@restaurantemanguezal

Paraíso Manguezal - R$ 49,90

(Raviolli feito com farinha de manga e recheio de pescado defumado, creme de queijo artesanal, guarnecido ao molho de manga e pimenta doce mais picles da casca da manga)

24. Restaurante Sabor da Ilha

Camarão ao Molho de Manga - R$ 39,90

(Filé de camarão ao molho de manga + vinagrete + arroz branco)



25. Restaurante Exagerado

@restauranteexagerado

Peixe Beira Manga - R$ 59,90

(Peixe recheado com camarão e siri e rodelas de manga caramelizadas + farofa + arroz ao pesto)



26. Restaurante Baikiri

@barracabaikiri

Camarão ao Molho de Manga - R$ 29,90

(Camarão ao molho de manga + salada de legumes e folhas regados ao molho de manga)

27. Restaurante Velho Chico

@velhochico_restaurante

Cerviche de Polvo com Manga - R$ 59,90

(Polvo em rodelas com cebola, cubos de manga e temperos)



28. Dea Sorvete e Crepe

@deasorveteecrepe

Verrine de Frutas Amarelas - R$ 14,90

(Sobremesa feita com biscoito, creme branco de coco, creme de frutas amarelas a base de manga, abacaxi e maracujá)





COMO CHEGAR

. Onde

É necessário fazer a travessia para a Ilha de Itaparica de ferry ou de lancha, pelo Terminal de São Joaquim e Terminal Náutico, respectivamente. Se preferir ir dirigindo, o caminho é pela Ponte João das Botas, mais conhecida como a Ponte do Funil, que liga a ilha ao continente através da na BA-001.

. Quando

O festival acontece de 5 a 15 de novembro de 2022 com a participação de 28 estabelecimentos.

. Quanto custa

No cardápio tem opções de pratos individuais ou para duas pessoas com valores de R$ 14,90 a R$ 59,90.

. Mais informações

A programação completa está disponível nos perfis @prefeituradeitaparica e @itaparicasaboresefazeres.