Ilha dos Frades recebe selo internacional pela qualidade da praia

Mar calmo, vista paradisíaca, sombra e água fresca. Sabe que lugar é esse? Estamos falando da Ilha dos Frades, uma das ilhotas que compõem o roteiro turística da Baía de Todos os Santos que no próximo dia 12 terá o selo Bandeira Azul renovado pela Foundation for Environmental Education (FEE). Trata-se de uma honraria que certifica a qualidade das principais praias ao redor do mundo.



A concessão do selo se dá após avaliações de requisitos de qualidade socioambiental, como segurança, qualidade da água, gestão e educação ambiental. Já foram distribuídos mais de 4.600 selos em todo o planeta, sendo 3.500 somente para praias, marinas e embarcações turísticas e apenas dez delas no Brasil, entre cinco localidades contempladas. São elas Prainha (RJ), Tombo (Guarujá-SP), Governador Celso Ramos (SC) e uma praia fluvial em Florianópolis (SC). A Ilha dos Frades terá o selo renovado pela terceira vez.



Integrante do território de Salvador, a Ponta de Nossa Senhora faz parte de uma Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) e, desde 1982, é Reserva Ecológica. Tem belezas naturais preservadas por força da ação do projeto Baía Viva, além da supervisão da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis), que estuda a implantação de um parque natural na região.



Outras praias da capital baiana estão na mira da FEE e são preparadas pelo município para receber a certificação. Ipitanga, Praia do Flamengo e Stella Maris integram o macroprojeto de infraestrutura que está requalificando toda a orla da cidade.



Como chegar

A Ilha dos Frades é considerada um verdadeiro reduto ecológico, em razão de manter uma vasta área de Mata Atlântica. Reza a lenda local que a ilha teria ganhado esse nome por causa de um naufrágio com frades, no século XVI, que acabaram sendo mortos por índios tupinambás que habitavam o lugar.



Entre os monumentos históricos da ilha, destacam-se as ruínas da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, construída no século XVII; a Igreja Nossa Senhora do Loreto erguida no século XVIII; a Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, o Farol da Ilha dos Frades, as ruínas de um lazareto e armazém de quarentena de escravos. Entre as praias famosas, além da de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, são as de Loreto, de Panamana, do Tobar e da Viração.



Há duas formas de chegar à Ilha dos Frades. Uma delas é através de escunas que partem do Terminal Náutico do Comércio, em Salvador. Durante a travessia, é possível apreciar uma belíssima vista de várias outras ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Outro acesso à Ilha dos Frades é pegando embarcações no Terminal Marítimo de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.