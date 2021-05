Ilhas de Salvador recebem nova iluminação

Duas ilhas de Salvador receberam um novo sistema de iluminação. A Ilha de Maré recebeu 691 pontos de iluminação em LED em 73 ruas, enquanto a Bom Jesus dos Passos foi contemplada com 237 pontos em 29 localidades.

A ação faz parte do programa Iluminando Nosso Bairro e visa beneficiar mais de sete mil pessoas que moram nas duas regiões. O projeto de iluminação das ilhas recebeu um investimento superior a R$1 milhão, sendo R$795 mil para a modernização de Ilha de Maré e R$272,7 mil destinados a Bom Jesus dos Passos. A iniciativa é conduzida pela Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O projeto busca reduzir as tarifas de consumo e gerar mais economia aos cofres públicos, além de provocar melhorias na segurança da população.

A engenheira responsável pelo Iluminando Nosso Bairro, Silene Santana, explica o uso da tecnologia em LED. "O sistema possui mais eficiência energética e um maior tempo de vida útil, o que diminui o período de manutenção, e proporciona mais segurança para a comunidade. Além de contribuir com a sustentabilidade, por conta da baixa emissão de calor e do consumo de energia", avalia.

De janeiro a maio deste ano, já foram instaladas, pelo programa, 9,5 mil lâmpadas em LED, com investimento de cerca de R$12 milhões, e que beneficiou as comunidades do Alto do Coqueirinho, com 509 pontos de iluminação em 88 logradouros; o bairro do Resgate, com 389 pontos espalhados por 15 ruas; e na localidade da Ribeira foram colocados 469 pontos em 60 ruas. Já os oito bairros de Cajazeiras (II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI), foram iluminados com 3.910 pontos de luz em 646 vias.

Já em Campinas foram instalados 843 pontos de luz de LED, distribuídos por 108 localidades. Já Cosme de Farias teve 1.659 pontos em 255 logradouros e Tancredo Neves obteve 1.765 pontos em 279 ruas.