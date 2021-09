Ilhéus começa a desmobilizar leitos para tratamento da covid-19

(Foto: Divulgaçaõ)

A prefeitura de Ilhéus anunciou o plano de desmobilização temporária dos 20 leitos para tratamento da covid-19, habilitados no Hospital de Campanha, instalado no Centro de Convenções. Conforme a Secretaria de Saúde (Sesau), a desmobilização é gradual e leva em consideração o cenário epidemiológico do município.

A estratégia foi adotada devido à desaceleração na taxa de contaminação e redução das solicitações para internamento de pacientes infectados. A Sesau reforça que a unidade não será desativada. O atendimento ambulatorial continua em funcionamento 24 horas, com realização de coleta do material todos os dias, das 8h às 12h.

O Centro Covid-19 passa a funcionar como unidade de retaguarda e caso haja necessidade, o paciente será transferido para hospitais conveniados. A desmobilização obedece a critérios específicos, como queda na taxa de transmissão e ocupação de leitos abaixo de 70%. O prefeito Mário Alexandre explica que o plano é responsável e foi montado após análises criteriosas dos dados existentes.

“A pandemia não acabou. A população precisa manter todas as medidas de prevenção, com uso de máscara de proteção, higienização das mãos e distanciamento social. Só assim será possível frear o ritmo de transmissão do vírus”.

O boletim epidemiológico divulgado no domingo (5) contabiliza 19.655 pessoas curadas e 25 infectadas pela Covid-19. Dos atuais 61 leitos de UTI habilitados, 7 estão ocupados com pacientes de Ilhéus e 8 abrigam pacientes oriundos de outras cidades baianas.