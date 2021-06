Ilhéus começa a vacinar nessa terça (22) pessoas a partir de 40 anos

A prefeitura de Ilhéus ampliou a vacinação contra a Covid-19 no município. Nesta terça-feira (22), o público com idade igual ou superior a 40 anos receberá a primeira dose da vacina da Pfizer, via drive-thru e nos pontos fixos, das 8h às 16h. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), foram repassadas 2.500 doses do imunizante, que serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local.

A vacinação acontece nos pontos de drive-thru, montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. As doses também serão ofertadas na Cruzada do Bem pelo Bem e no Salão da Igreja São João Batista, no Pontal. Em todos os locais o serviço estará disponível das 8h às 16h ou enquanto durarem os estoques da vacina.

O público 40+ deve apresentar CPF; cartão do SUS; comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Conforme decisão da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB-BA), a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado seguirá apenas o critério de idade, por ordem decrescente de faixa etária. O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas-Boas, explica.

O balanço parcial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) aponta que Ilhéus aplicou 88.296 doses contra a Covid-19 até o momento, somando a primeira e segunda dose. Desse total, 62.599 correspondem ao primeiro ciclo (D1) e 25.697 referem-se ao segundo ciclo (D2) do esquema vacinal dos grupos preconizados pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI). Os dados também são divulgados diariamente no painel de acompanhamento da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

De acordo com a Sesau, dos dias 14 a 18 de junho foram ministradas 2.458 unidades da vacina referentes à primeira dose e 1.331 doses de reforço. No total, foram imunizadas 3.789 pessoas, entre profissionais do Ensino Superior; gestantes; puérperas; lactantes; pessoas com comorbidades; trabalhadores da saúde; idosos e população residente na zona rural.

A primeira dose já foi aplicada em pouco mais de 60 mil pessoas, o que corresponde a cerca de 70% da população elegível. Mesmo com o avanço da vacinação no município, a Sesau reitera a importância de manter as medidas de prevenção contra a Covid-19, com uso de máscara de proteção, higienização das mãos e distanciamento físico (social).