Ilhéus confirma segundo caso de coronavírus na cidade

A prefeitura de Ilhéus confirmou o segundo caso de coronavírus na cidade. A informação foi divulgada no final da noite dessa quinta-feira (26). O paciente é um homem que participou de treinamento profissional fora da Bahia e voltou infectado. Com isso, o número de casos no estado chega a 109.

A cidade onde o homem contraiu o vírus não foi divulgada. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Ilhéus (Sesau), a empresa comunicou que o funcionário participou de um treinamento no qual outras pessoas presentes testearam positivo para o coronavírus.

"Com sintomas como tosse e dor de garganta, apenas, pelo histórico de contato e sintomas, foi realizada a testagem, que deu positivo", explicou uma servidora da Sesau.

Como ele foi infectado em outro estado, o caso é considerado importado. O paciente está em isolamento social.

Na cidade, já foram descartados 36 casos de coronavírus e 41 supeitos.