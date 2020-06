Ilhéus mantém comércio aberto após determinação da Justiça

Por determinação judicial, os estabelecimentos que estavam funcionando em Ilhéus, no sul da Bahia, permanecerão de portas abertas.

A reabertura foi definida por meio de decreto, mas o Ministério Público da Bahia havia solicitado à Justiça, por meio de uma ação civil pública, a suspensão da medida que permite funcionamento

Com o aval judicial, até o dia 30 de junho estabelecimentos que atuam com atividades consideradas pela prefeitura como de baixo risco, como loja de calçados e roupas, além de concessionárias, poderão funcionar normalmente, das 10h às 18h.

A Justiça informou ainda, em decisão, que até o dia 30 de junho ocorrerá uma observação dos casos e, se for notado um aumento considerável entre os infectados, pode recomendar o fechamento novamente destas lojas.

Segundo boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), às 17h desta terça-feira (16), Ilhéus possui 880 casos confirmados do novo coronavírus, com 61 mortes - destas, 37 foram de habitantes da cidade. A ocupação de leitos no município para tratamento de covid-19 é de 100%.