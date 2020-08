Ilhéus volta a receber voos da Azul a partir desta terça-feira (18)

A cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, volta a receber voos da empresa aérea Azul a partir desta terça-feira (18). Os voos acontecerão às terças, quintas, sextas e sábados para Belo Horizonte, Minas Gerais. Essas operações serão cumpridas com aeronaves modelo Embraer E1, com capacidade para até 118 Clientes.



“Neste mês estamos voltando a conectar importantes cidades do interior de estados brasileiros, reforçando a vocação regional da Azul e a nossa conectividade, que amplia as opções de voos e destinos para nossos Clientes. Recompondo parte da oferta, nossa malha crescerá 290% em agosto em comparação com abril, nos permitindo atender as pessoas que precisam continuar se deslocando pelos mais diversos motivos. O transporte aéreo é fundamental para contribuir com a retomada da economia e servir um país de dimensões continentais como o Brasil”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Em nota, a empresa informou que alcançou um crescimento de 290% no comparativo com a malha de abril e que atualmente está operando cerca de 303 voos diários em agosto. "A reabertura da cidade fortalece a conectividade e a presença doméstica da companhia, que passa a servir 80 destinos, entre capitais e cidades regionais em todo o país. As passagens para, com valores a partir de R$ já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul", informa.

A Azul informou também que reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. A Azul também passou a medir a temperatura dos tripulantes a cada início de turno.

A companhia aérea tem orientado o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisa despachar a bagagem, sugere o uso dos balcões de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets.

Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores. Por meio de realidade aumentada projetores no chão formam um tapete virtual colorido e móvel, que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento. A inovação vem proporcionando uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e sentar dentro do avião e, de quebra, contribui para o distanciamento social, já que os Clientes convocados para o embarque ficam a quatro metros de distância entre si.

A bordo da aeronave, kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul quando necessário. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina o vírus da covid-19 em 99,99% dos casos.

Ainda de acordo com a companhia área, em todos os voos vem sendo atendido todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pela Anvisa, com o produto e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores.

O serviço de bordo também passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.