Iluminação de Natal do Campo Grande pode ser visitada até quarta (6)

Ainda dá tempo de visitar a iluminação de natal da Praça 2 de Julho, no Campo Grande. O Natal da Esperança ficará aberto ao público até esta quarta-feira (6).

Para conferir toda a iluminação e os detalhes da decoração, é necessário fazer um agendamento no site www.natal.salvador.ba.gov.br, para evitar aglomeração.

A vila, que foi instalada pela Prefeitura através da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), foi pensada e concebida pelo artista plástico Pedro Caldas.

Um dos destaques desse ano é a catedral, que possui o maior túnel de luzes sincronizadas do mundo, com 310 metros de comprimento e luzes de LED em toda a extensão, além de contar com dois corredores de 77 metros cada e uma cúpula central com 156 metros.

No local, é possível ainda ver um jardim e fontes luminosas, árvores enroladas, presépio, pergolado iluminado e a cúpula Espelho d’Água.

Até o momento, 120 mil pessoas visitaram a Catedral da Esperança. As visitações foram divididas em sessões de 50 minutos, sendo 30 deles para permanência no local, dez minutos para retirar as pessoas do local e os outros dez para higienização.