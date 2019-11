Iluminação de Natal: Transalvador monta perímetro de segurança no Campo Grande

Quem circula pela região do Campo Grande deve ficar atento às alterações de trânsito que serão implantadas a partir desta segunda-feira (18). Um perímetro de segurança será definido por causa da iluminação especial de Natal. A mudança será válida até 6 de janeiro de 2020.

Todos os dias, a partir das 18h, o tráfego no entorno do Campo Grande terá uma circulação contínua, ficando a área em frente ao Teatro Castro Alves (TCA) reservada apenas para embarque e desembarque de passageiros. Também haverá reforço na sinalização, com banners, placas, e painéis de mensagens variadas.

Para garantir a manutenção do espaço, haverá eforço na presença de agentes de trânsito e viaturas.

Estacionamento

As pessoas que forem de carro até a região, podem estacionar em uma das vagas da Zona Azul. Serão oferecidas cerca de 250 vagas de estacionamento zona azul, além das vagas já existentes na região.

As vagas estarão disponíveis a partir das 18h, e o visitante poderá optar pelos períodos de 2 horas (R$3) ou 6 horas (R$6). Será possível utilizar um dos 11 aplicativos oferecidos para o Zona Azul Digital, bem como adquirir o crédito com um operador da Zona Azul no local.

Na Avenida Sete de Setembro serão disponibilizadas 49 vagas, sendo 25 no Passeio Público (lado direito); 04 após Hotel Wish (lado direito) e 20 após Hotel Wish (lado esquerdo). Em volta da Praça do Campo Grande estarão disponíveis mais 129 vagas, e as demais em ruas próximas, como a Rua do Forte (70 vagas) e Rua Baronesa de Sauípe (4 vagas).