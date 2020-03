Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre avanço do coronavírus na Europa

A jornalista Ilze Scamparani, correspondente da TV Globo na Itália, se emocionou a falar sobre os impactos do avanço do coronavírus na Europa. Em sua participação no Bom Dia, Brasil, nesta terça-feira (10), ela relatou sobre as escolas que suspenderam as aulas, e as ruas desertas.

“O governo italiano suspendeu as aulas por duas semanas. Nas Ilhas Canárias, os hóspedes de um hotel finalmente puderam sair após duas semanas de quarentena”, enfatizou a jornalista, visivelmente emocionada.

"É uma situação difícil de definir. Você não pode deixar ninguém entrar na sua casa, existe um medo coletivo que une as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, as separa", disse a jornalista.

Ao devolver a palavra para Chico Pinheiro, que estava no estúdio no Brasil, Ilze aparece com os olhos marejando e com a voz embargada.

No Twitter, os internautas ficaram surpresos com a emoção da jornalista, conhecida por ter participações mais discretas nos jornais da TV Globo. Veja trechos da participação dela: