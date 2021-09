Imagem peregrina de Senhor do Bonfim passa três dias em Lauro de Freitas

Em muitos momentos difíceis, os fiéis baianos desejaram que a imagem do Senhor do Bonfim ficasse mais próxima de suas casas e do bairro onde moram, como no ano de 1842, quando uma grande seca se abateu sobre a cidade de Salvador e o povo baiano pediu que a imagem saísse em procissão pelas ruas da capital. Esse ano não tem sido diferente, ainda vivendo os dramas de uma pandemia, os moradores de Lauro de Freitas tiveram a imagem peregrina por perto.

Durante os três dias em que a imagem peregrina do Senhor do Bonfim esteve em Lauro de Freitas, fiéis se emocionaram e deixaram suas preces diante do santo, que retornou à colina sagrada na última segunda-feira (27). A imagem chegou ao município na sexta-feira (24) e percorreu diversos bairros. A programação, organizada pelas Paróquias de Santo Antônio de Portão e Santo Amaro de Ipitanga, contou com carreata, caminhada e missas no Centro, Portão e Vida Nova.

Padre Rogério Marcos, da Paróquia de Santo Antônio de Portão, responsável pela vinda do santo ao município, lembra que em muitos momentos difíceis os fiéis desejam que a imagem fiquee mais próxima de suas casas e do bairro onde moram. E foi esse o sentido da ida da imagem a Lauro de Freitas.

“Essa foi a nossa proposta, trazer a imagem peregrina esse ano para Lauro de Freitas, um momento de muitas dificuldades e sofrimento por conta da pandemia do coronavírus, para pedir que o Senhor do Bonfim abençoe toda a população laurofreitense e tenha misericórdia de todos os seus devotos. O Senhor do Bonfim é o Jesus Cristo na cruz, este Cristo que nos mostra que no sofrimento nós teremos a vitória sobre a morte e receberemos a vida em abundância,” ressaltou o padre.

Durante os três dias em que esteve no município, a imagem peregrina permaneceu no Terminal Turístico de Portão. Os eventos contaram com apoio da Prefeitura Municipal e seguiram protocolos de segurança sanitária.

Durante sua participação em uma das missas realizadas com a imagem peregrina do Senhor do Bonfim, no Bairro de Vida Nova, a prefeita Moema Gramacho se emocionou diante da imagem, ao citar o grande número de vidas ceifadas pela pandemia do novo coronavírus. A prefeita agradeceu aos párocos de Santo Antônio de Portão e de Santo Amaro de Ipitanga por terem proporcionado este momento aos laurofreitenses e pediu a proteção do Senhor do Bonfim para a cidade.

“Sou muita grata pelas bênçãos derramadas e por chegar até aqui com a graças de Senhor do Bonfim. E já que ele sempre atendeu nossos pedidos, quero pedir que não deixe essa variante Delta se alastrar em nosso município. Peço também que ele conforte todas as famílias que perderam algum ente querido. Tenho certeza que com as bençãos do Senhor do Bonfim e com a união de todos nós, vamos superar este momento difícil de pandemia”, declarou.