Imagens de santos são furtadas de igreja no distrito de Brumado

Duas imagens de santos católicos foram furtadas da Igreja de Santo Antônio, na Vila Ubiraçaba, distrito de Brumado, no sudoeste baiano. A ação ocorreu ontem (19), e é investigada pela delegacia da cidade.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as representações de Santa Bárbara e Santo Antônio são de madeira e consideradas itens raros. A suspeita é de que o material tenha sido retirado pela saída lateral da igreja, pois a porta que protege o local foi arrombada durante a madrugada.

A autoria ainda é investigada, mas testemunhas afirmam que trata-se de dois homens que fugiram em um carro, por volta das 1h45 da madrugada, segundo o G1.

A Igreja de Santo Antônio é parte da administração da Diocese de Caetité. O CORREIO entrou em contato com a sede episcopal, mas no momento, não havia quem pudesse falar com a reportagem. A pessoa que atendeu a chamada passou os números de telefone de duas paróquias próximas à Igreja de Santo Antônio, mas não houve resposta.