Imagens do Dia (11/12/2018)

Visitantes interagem com blocos de gelo em derretimento numa instalação intitulada 'Ice Watch' criada pelo artista dinamarquês-Islandês Olafur Eliasson e o geólogo Groenlandês Minik Rosing em frente ao Museu Tate Modern em Londres. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Bloqueio de manifestantes de "Coletes amarelos" contra o aumento dos preços do petróleo e do custo de vida, em Aimargues, perto de Montpellier, no sul da França. (PASCAL GUYOT / AFP)

O artista James Colomina posa ao lado de sua escultura em frente à polícia de choque em Toulouse, no sul da França, durante uma manifestação de estudantes e professores contra reformas no sistema de ensino francês. (REMY GABALDA / AFP)

Hakeem Alaraibi (C), um ex-jogador de futebol do time Bahrain, com estatuto de refugiado na Austrália, é escoltado pela polícia de imigração, a um tribunal em Banguecoque, quando em viagem de férias pelo seu país natal. (LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

Manifestação em apoio a três ativistas presos pela polícia de Mianmar , marcham em Myitkyina, capital do estado de Kachin. (ZAU RING HPRA / AFP)

Decoração de ano novo no centro da cidade de Bishkek. (VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Ativistas pró-migrantes são presos ao largo da fronteira EUA-México em Imperial beach, no Condado de San Diego. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Trabalhadores antigos da Ford, esperam no tribunal em San Martin, Buenos Aires, o veredito sobre dois ex-executivos da empresa na Argentina que são acusados de participar ativamente da ditadura militar no período de 1976-1983. (JUAN MABROMATA / AFP)

Estudantes do ensino médio protestam em Marselha, no sul da França, contra as reformas na educação. (GERARD JULIEN / AFP)

A sopa de tartaruga da China é apresentada no Museu de alimento nojento em Los Angeles, Califórnia. (ROBYN ROY BECK/AFP)

Estudantes do liceu francês protestam na Praça Saint-Michel, em Paris, na França, contra as reformas na educação. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Bombeiros tentam apagar o fogo que engoliu uma área de favela em Manila, deixando cerca de 300 casas e 400 famílias desabrigadas. (NOEL CELIS / AFP)

Candidatos ao Miss República Centro-Africana 2018 retocam a maquiagem antes do concurso, no Bimbo. (FLORENT VERGNES / AFP)

Fogos de artifício ilegais foram detonados em uma explosão controlada em Weisskeissel, na Alemanha Oriental, perto da fronteira polonesa. (PATRICK PLEUL/AFP)

Um homem vestido como Papai Noel toma um café com manifestantes do colete amarelo (Gilet jaune) num bloqueio em um depósito de petróleo perto de Le Mans, no noroeste da França. (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Um homem é detido pela polícia após um incidente em uma das casas do Parlamento, no centro de Londres. (TOLGA AKMEN / AFP)

Bombeiros usam um robô extintor para debelar o fogo na unidade de tratamento mecânico de resíduos biológicos na fábrica TMB Salaria, ao norte de Roma. (TIZIANA FABI / AFP)

Milhares de estudantes de universidades públicas, juntaram-se aos estudantes do ensino médio e outros cidadãos, em frente ao Ministério da educação, em Tirana, pedindo a melhoria da qualidade na educação. (GENT SHKULLAKU / AFP)

Manifestantes de colete amarelo (Gilets jaunes) ocupam parte da estrada em Saint-Etienne. O Presidente francês defendeu um pacote de socorro financeiro para reprimir a revolta sobre os impostos. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dia Internacional do Palhaço em Guadalajara no México. (ULISSES RUIZ/AFP)

A estilista britânica Vivienne Westwood posa com seu prêmio de relevância para a indústria da moda durante o British Fashion Awards 2018 em Londres. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Concorrentes do Miss Universo 2018 visitam a casa do primeiro-ministro tailandês em Banguecoque. (NARONG SANGNAK / POOL / AFP)

Manifestação a favor da libertação do diretor de cinema ucraniano Oleg Sentsov , 70 anos, e mais 70 presos políticos, mantidos detidos na Rússia, em frente à Embaixada da UE em Kiev. (SERGEI SUPINSKY / AFP)

Um garoto paquistanês carrega resíduos de sacos de plástico em um carrinho à cavalo em Lahore. (ARIF ALI / AFP)