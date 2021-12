Imagens fortes: policiais controlam homem 'possuído pelo demônio'; assista

Um vídeo em que um homem é controlado por policiais por estar "possuído pelo demônio" viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13). Nas imagens, aparentemente, gravadas pelos agentes, mostram o homem se contorcendo e gritando.

Os oficiais tentam acalmar o jovem e gritam palavras religiosas, como: "está amarrado e repreendido em nome de jesus".

Não foi possível identificar a data e aonde aconteceu o caso. No entanto, pelas imagens, é possível ver que os policiais estampam em sua farda o brasão da bandeira do estado do Mato Grosso do Sul.