Imbassaí, na Bahia, é ótima opção para quem quer viajar com crianças

Férias de julho chegando e a necessidade de tirar as crianças de casa, em prol da saúde mental dos pequenos, e ao mesmo tempo manter a rotina de trabalho remoto tem sido motivo de dúvidas para muitos pais. Como conciliar tudo isso e ainda garantir segurança para a família? Hotéis com estrutura de hospedagem e gastronômica de alto nível, que promovam atividades ao ar livre, preferencialmente na natureza, e com equipes especializadas em recreação, podem ser a melhor forma de viajar no período de férias escolares.

Inserido na Reserva Natural de Imbassaí, de frente para o mar na Costa dos Coqueiros, Bahia, o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa surpreende pelo cuidado com os detalhes e estrutura impecável. As modernas instalações de um hotel cinco estrelas, all inclusive, casam perfeitamente com a extensa área verde e rios que formam a região.

O resort é divido em vilas e todas as suítes contam com cama king size, ou duas camas de casal com colchão memory foam, banheira de hidromassagem, sala de estar conjugada e comodidades exclusivas como amenidades de banheiro, frigobar, TV de tela plana e varanda com vista. O serviço de internet, disponível em toda a área do hotel, permite que os hóspedes trabalhem confortavelmente das suas suítes, no lobby, restaurante, piscina ou em qualquer outro lugar do empreendimento.

Um dos pontos altos do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é, sem dúvida, a sua estrutura de praia e de piscinas. Com espreguiçadeiras por toda parte e água cristalina, conta com uma piscina principal, bares e swim-up para aproveitar os melhores drinks sem precisar sair da água. O resort tem também piscina infantil e um amplo parque aquático.

Para os adultos que querem relaxar sem crianças, uma piscina exclusiva com cascatas de spa, camas balinesas, espreguiçadeiras de água e um bar de piscina são a melhor pedida. Por lá, é possível curtir o cair da noite sem nem precisar sair da água. A piscina secreta fica aberta até 23h.

Variedade a serviço de qualidade é o que melhor define a estrutura gastronômica do Grand Palladium Imbassaí. Engana-se quem pensa que precisará sair do hotel para um jantar sofisticado ou ainda para experimentar uma boa comidinha caseira. O resort conta com três restaurantes à la carte, três restaurantes com estações gastronômicas e show cooking e 13 bares distribuídos por todo o empreendimento. Tudo seguindo rígidos protocolos de segurança e mediante reservas antecipadas para garantir o distanciamento social entre hóspedes e colaboradores.

Projeto Tamar e observação de baleias jubartes

A localização privilegiada do Grand Palladium Imbassaí- entre Salvador e os principais atrativos da Praia do Forte- permitem fácil acesso aos melhores passeios da região. Pensando não apenas no divertimento das crianças, mas também dos adultos, dois passeios são imperdíveis: Projeto Tamar e a observação de baleias Jubarte.

A visita ao Projeto Tamar é uma verdadeira aula de biodiversidade. Entre tanques e aquários é possível entender todo o ciclo de vidas das tartarugas e se apaixonar por cada uma delas. Já as baleias, costumam visitar a Bahia nessa época do ano para fugir do inverno da Antártida. Nas águas mornas baianas costumam se exibir com saltos e acrobacias em alto-mar.

Esses e outros passeios são oferecidos pelos melhores receptivos da região e podem ser encontrados na comodidade e segurança do lobby do hotel.

Para ao mês de julho, o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa oferece pacotes de quatro noites com valores a partir de R$ 4.922,15 para dois adultos. Mais informações e reservas: www.palladiumhotelgroup.com.

