Imbuí e Caminho das Árvores ganham novas vagas de Zona Azul; veja locais

Dois barros de Salvador ganharam novas vagas de Zona Azul. O estacionamento rotativo está regulamentado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e já começou a funcionar.

Ao todo, são 124 novas vagas distribuídas nos bairros do Imbuí e Caminho das Árvores. Desse total, 5% são reservadas para idosos e outros 5% para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No Imbuí, são 40 novas vagas na Rua das Gaivotas, nos dois sentidos. A Rua Jayme Sapolnik também recebeu 28 novas vagas, todas no lado esquerdo. O horário de funcionamento do estacionamento é de segunda-feira a domingo, das 7h a 0h. A modalidade é multi-hora (2h, 6h e 12h).

Já no Caminho das Árvores, foram instaladas 46 vagas na Alameda Salvador. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 7h a 19h, também na modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).

Com a aplicação, Salvador passa a ter 15.427 vagas de Zona Azul, que funcionam nos sistemas curta duração (2h) e multi-hora. O pagamento pode ser feito pelo aplicatovo Zona Azul Digital ou diretamente com um dos operadores, com dinheiro ou cartões de débito ou crédito.

A cobrança pelo estacionamento em vagas Zona Azul foi retomada no dia 27 de julho. O pagamento tinha sido suspenso em março, por conta da pandemia do novo coronavírus.