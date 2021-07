Imóvel desaba e outros dois são interditados em Pero Vaz

Um imóvel teve desabamento parcial e outros dois estão ameaçados de desabar, na 4ª Travessa Padre Antônio, no bairro de Pero Vaz. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local na manhã desta segunda-feira (16) para realizar vistoria no imóvel mais afetado.

Em nota, a Defesa Civil informou que o imóvel de dois pavimentos teve desabamento parcial e o que restou dele apresenta estrutura frágil. Durante a vistoria foi constadado ainda que o desabamento foi decorrente de uma construção irregular, sem acompanhamento de profissional habilitado pelo CREA/CAU e que teve a situação agravada pelas fortes chuvas, podendo desabar totalmente.

A Codesal informou ainda que dois imóveis vizinhos, em igual situação, também correm risco de desabamento. Os imóveis foram interditados pela Codesal. A Sedur já foi acionada para realizar a demolição das partes restantes. Não houve registro de vítimas.