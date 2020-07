Imprensa e Dois de Julho será tema de segunda live do CORREIO sobre Independência

A relação da imprensa com o Dois de Julho será o tema da segunda live de uma série sobre a Independência do Brasil na Bahia, nesta quarta-feira (1º), no Instagram do CORREIO (@correio24horas). O convidado será o jornalista, publicitário e escritor Nelson Cadena, que é colunista do jornal.

Cadena vai falar sobre a influência da imprensa e de jornalistas na Guerra da Independência, às 17h. As lives serão apresentadas até a próxima sexta-feira (3) pela jornalista Clarissa Pacheco.

Esta é a primeira vez em quase 200 anos de história que não haverá um desfile do Dois de Julho, por conta da pandemia do coronavírus. Uma programação especial ocorrerá na Lapinha, com presença do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa, mas sem a participação do público.

Nesta quinta (2), o dia da festa, a live do CORREIO será com o historiador e professor Rafael Dantas. Formado pela Universidade Federal da Bahia, ele é pesquisador na área da Cultura Material e Iconografia. Desenvolve pesquisa sobre as transformações no cenário urbano da Cidade do Salvador e suas representações iconográficas no século XIX e início do século XX. Por isso, Rafael falará sobre as transformações na cidade antes e após a guerra de independência de 1823.

Na sexta-feira (3), para fechar as lives, o CORREIO conversará com o restaurador José Dirson Argôlo sobre duas figuras fundamentais para a festa: o caboclo e a cabocla. José Dirson, da Escola de Belas Artes da Ufba, é o responsável pela restauração dos caboclos para a festa.