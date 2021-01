Imunidade - a bola da vez na saúde mundial

Talvez este seja historicamente o tempo em que mais se falou em imunidade. A guerra declarada à Covid polarizou a atenção das nações e os esforços dos principais laboratórios do mundo. Todos estão na corrida para desenvolver uma vacina – substância com vírus atenuado injetada no organismo para provocar a reação imunológica na população. O objetivo é encontrar o caminho para imunizar a população mundial.

Os suplementos também são uma forma de imunizar o corpo humano. Muitas vezes, você começa a notar queda de cabelo e sentir cansaço, sonolência, confusão mental, fraqueza, insuficiência renal e reações cardíacas. Esses são sintomas da falta de vitaminas no organismo.

O médico vai examinar e indicar os nutrientes de defesa que o seu corpo está precisando. A orientação do especialista possivelmente vai recomendar que o próprio paciente reponha os nutrientes por meio de doses de suplementos para recuperar o equilíbrio e a defesa do organismo.

Existem dezenas de suplementos que auxiliam na defesa do organismo. Os principais são estes:

1. Zinco

Produz glóbulos brancos e auxiliam o sistema imunológico.

2. Vitamina D

Contém princípios anti-inflamatórias e imunorreguladores.

3. Cúrcuma

Tem poderoso efeito antioxidante e anti-inflamatório.

4. Alho

Tem função antibiótica e antimicrobiana.

5. Probióticos

Regularizam a flora intestinal e combatem bactérias maléficas presentes no trato intestinal – setor importantíssimo para o sistema imunológico geral.

6. Gengibre

Também anti-inflamatório e antioxidante.

7. Vitamina C

A vitamina C é um antioxidante produtor de colágeno, glóbulos brancos e células de imunização chamadas linfócitos.

