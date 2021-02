Inadimplência cai, mas 61% das famílias de Salvador ainda estão endividadas

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), feita pela Fecomércio-BA, apontou que 61% das famílias em Salvador possuem algum tipo de dívida no mês de fevereiro de 2020. Isso equivale a um total de 567 mil famílias endividadas na capital baiana.

O número representa uma queda de 8,1 mil famílias em relação a janeiro de 2021. Além disso, a taxa de endividados caiu pelo quinto mês consecutivo, e desde setembro, quando o percentual foi de 66,9%, o número de famílias com dívidas reduziu 53,8 mil.

"A taxa de inadimplentes também caiu pelo quinto mês seguido e atingiu 25,5% das famílias em fevereiro, ou 237 mil famílias que não conseguiram pagar a dívida até a data do vencimento, 49 mil a menos do que em setembro passado. Apesar da melhora neste período, o percentual de inadimplentes continua alto e preocupante, pois há um ano a taxa era de 15,7%", afirma Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-BA.

O tipo de dívida mais recorrente continua sendo o cartão de crédito com 94,2%, seguido dos carnês (8,4%). "No último trimestre do ano passado, as famílias brasileiras usaram 4,4% a mais de crédito no pagamento à vista em relação ao mesmo período do ano anterior", complementa o consultor.