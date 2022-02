'Inadmissível', diz Bruno Reis sobre protesto com vandalismo a ônibus

O prefeito Bruno Reis considerou "inadmissível" o protesto realizado por um grupo de rodoviários na tarde dessa segunda-feira (14), que terminou com 42 ônibus vandalizados. Ele disse que não há nada mais que a prefeitura possa fazer sobre a situação.

"É inadmissível o que alguns ex-rodoviários fizeram, um caso de polícia. Eles danificaram pneus. Já estão vendo a gravidade do sistema de transporte público e ainda estão contribuindo para agravar mais", disse o prefeito, nesta terça-feira (15).

O prefeito disse ainda que já se reuniu com um grupo de rodoviários na semana passada. "Recebi uma parte dos rodoviários no meu gabinete para conversar. O sindicato é contra esse tipo de manifestação porque eles sabem que a prefeitura já cumpriu o seu papel. O que há hoje é um impasse entre a empresa e o sindicato. A empresa ainda não conseguiu, por questões burocráticas, repassar os terrenos para o sindicato para quitar as dívidas trabalhistas", disse.

"Sei que a situação é desesperadora, mas nada justifica danificar equipamentos", finalizou.

Subsídio

Nessa quarta-feira (16), o prefeito embarca para Brasília para acompanhar o projeto de lei do senador Eduardo Braga (MBD) que trata sobre o subsídio do governo federal para o transporte público municipal.

A votação acontece no Senado e, caso seja aprovado, o projeto será enviado para ser votado na Câmara Federal. "Temos amigos senadores no Congresso Nacional, não só dos nosso partido, mas de outros, para que essa pauta seja aprovada e enviada para a Câmara para que a gente possa garantir o subsídio que é tão importante para o transporte público".