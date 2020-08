Inaugurado serviço de atendimento personalizado para mulheres no SIMM

Foi inaugrado na manhã desta quarta-feira (12), em Salvador, um espaço com atendimento personalizado paa mulheres em busca de um emprego. Agora, o público feminino passa a contar com um atendimento personalizado no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra: o SIMM Mulher.

A entrega foi feita pelo vice-prefeito, Bruno Reis, no bairro do Comércio. Também participaram da inauguração o secretário de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), Sidelvan Nóbrega, e a vereadora Ireuda Silva. O SIMM Mulher se soma às demais atividades do órgão, responsável por capacitar e promover a inserção de profissionais no mercado de trabalho.

“Criamos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e promovemos diversas iniciativas de combate à violência doméstica, para elevar a autoestima, empoderar e dar mais autonomia às mulheres. Hoje, estamos dando um passo importante aqui no SIMM, ao oferecer um espaço exclusivo, dedicado a esse serviço, em que as mulheres terão prioridade na contratação de mão de obra no município”, afirmou Bruno Reis.

No SIMM Mulher, o atendimento será feito por uma equipe capacitada e atenta às necessidades do público feminino. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o serviço vai funcionar por meio de teleatendimento, pelo número 3202-2004, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O SIMM é responsável pela captação e disponibilização de vagas de trabalho, emissão de carta de emprego e carteira profissional, oferta de cursos, oficinas e palestras de qualificação, além de encaminhar para o seguro-desemprego.