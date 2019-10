Incêndio afeta edifício de companhia elétrica durante protestos no Chile

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da companhia elétrica do Chile, Enel, e, ao se espalhar, chegou até o 12º andar. De acordo com o corpo de bombeiros local, o imóvel fica na região central da capital, Santiago.

AHORA: Voraz incendio afecta a edificio de Enel en el centro de Santiago pic.twitter.com/ZoVtrEVDz1 — laterceratv (@LaTerceraTV) October 19, 2019

O fogo começou no mesmo local onde acontecia uma onda de protestos no país, mas as autoridades ainda não sabem se os episódios têm relação. Nesta sexta (18), o metrô de Santiago foi alvo de protestos contra o aumento da passagem. Por conta disso, a empresa responsável precisou suspender as atividades.

"Toda a rede de Metrô se encontra fechada por distúrbios e destroços que impedem contar com as condições mínimas de segurança para passageiros e trabalhadores", anunciou a ferroviária metropolitana por meio de uma mensagem no Twitter.

A medida é uma prevenção contra um grupo de milhares de pessoas que planejavam derrubar os portões das estações, destruir as catracas e passar pelos controles de acesso para protestar contra o aumento de 3,75% nos bilhetes.