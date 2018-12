Incêndio atinge apartamento de idosa no Dois de Julho

Um incêndio atingiu na manhã desta terça-feira (4) o primeiro andar de um prédio residencial localizado na Rua do Sodré, no 2 de Julho. As chamas consumiram parte da sala e de um quarto onde dormia uma idosa de cerca de 70 anos.

De acordo com vizinhos do prédio Angelina, era por volta das 4h, quando uma fumaça densa começou a sair do primeiro piso do prédio que possui três andares. Eles acreditam que o incêndio teve início após a idosa, que mora no local sozinha, acender uma vela. "Ela é muito devota. Então, acreditamos que ela acendeu uma vela e foi dormir, disse uma moradora.

A idosa foi socorrida por populares que a encontraram no quarto desacordada. Uma viatura do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao endereço 30 minutos depois do início das chamas. A vitima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros que ainda permanece no local.