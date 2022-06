Incêndio atinge apartamento no bairro do Imbuí

Um incêndio atingiu um apartamento em um edifício no bairro do Imbuí, na manhã desta sexta-feira (3). A fumaça já pode ser vista de fora do condomínio Vila Anaiti, na Rua João José Rescala.

O fogo começou por volta das 10h20 e as chamas ainda estão altas. Segundo informações de moradores, o incêndio acontece no 16º andar do Edifício Único Residencial. Fragmentos de objetos em chamas caíram por uma das janelas.

(Foto: Thais Borges)

Assustados, alguns moradores estão gritando pedindo ajuda. Não há informações de feridos. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas.