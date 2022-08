Incêndio atinge apartamento no Horto Bela Vista, em Salvador

Um incêndio atingiu apartamento no Condomínio Reserva das Flores, no bairro Horto Bela Vista, em Salvador, no final da tarde desta quinta-feira (18). As informações são da TV Bahia.

O Corpo de Bombeiros debelou as chamas e afirmou que ninguém ficou ferido. O apartamento atingido fica no quarto andar e o fogo não se alastrou para outros imóveis.

Ainda não há informações das causas do incêndio. Imagens feitos por meio de celular mostram as chamas em uma das janelas do imóvel.

Quando as chamas começaram, vários moradores deixaram seus apartamentos e se reuniram na área do playground.

Não há detalhes se o apartamento foi totalmente tomado pelas chamas ou se o fogo ficou concentrado em um cômodo.