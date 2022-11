Incêndio atinge apartamento no Porto Trapiche, na região da Contorno

Um incêndio atingiu uma unidade residencial localizada no Porto Trapiche, condomínio de luxo que fica bem ao lado da Praia da Preguiça, na região da Avenida Contorno, em Salvador, na noite desta terça-feira (1º).

As chamas foram tão altas que acabaram sendo percebidas por frequentadores de restaurantes da Marina da Contorno, a cerca de 100 metros de distância. Alguns deles registraram o incêndio no penúltimo pavimento, a exemplo do jornalista e narrador esportivo Rainan Peralva, que filmou a situação, por volta das 21h. “Rpz… Incêndio brabo no Trapiche agora! Já chamamos os bombeiros”, escreveu ele ao postar a gravação no Twitter.

Ao Alô Alô Bahia, Rainan contou que saiu do local por volta das 23h, e que o trabalho de controle do incêndio pelos bombeiros havia começado por volta de 21h30. “Chegaram uns 25 minutos depois. Mas parecia que tinha brigadista no prédio. O fogo sumia e depois voltava forte de novo”, explicou ele, ao relatar que um caminhão dos Bombeiros e dois da Transalvador estavam na frente do prédio, quando ele foi embora.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e com a Central de Polícia, para saber se há vítimas e se as chamas já haviam sido controladas às 23h30, mas sem sucesso.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia