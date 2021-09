Incêndio atinge área de depósito de imóvel comercial em Itapuã

Um imóvel comercial pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (2) no bairro de Itapuã. Os bombeiros atuaram no trabalho de rescaldo na manhã de hoje. Não houve feridos, segundo a corporação.

A área atingida é um depósito que fica no 1º andar. O imóvel está localizado na Rua Genebaldo Figueiredo, próximo ao Mercado de Itapuã. Segundo a TV Bahia, o incêndio começou por volta de 3h30 - moradores vizinhos ouviram o alarme do prédio disparar nessa hora.

As chamas foram controladas por volta de 6h30. O telhado do imóvel cedeu e há risco de comprometimento estrutural, por isso, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) deve vistoriar o prédio antes que ele possa ser usado novamente. A Coelba desligou a rede de energia no local.

Três lojas de uma mesma família funcionam no prédio, mas não foram atingidas, já que só a área superior, do depósito, foi afetada. Trabalham no local cerca de 30 funcionários e o prejuízo estimado foi de cerca de R$ 100 mil.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Uma perícia deve ser feita.