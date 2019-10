Incêndio atinge barracões de escolas de samba em São Paulo

Um incêndio na Vila Guilherme, em São Paulo, atingiu pelo menos três barracões de escolas de samba do grupo de acesso. Não houve feridos, de acordo com a Liga SP.

O fogo começou no barracão da Independente Tricolor e depois atingiu o barracão da Leandro de Itaquera. As duas fazem parte do grupo de acesso, no qual ficam as escolas que buscam chegar ao principal desfile do carnaval paulista. Já a Barroca Zona Sul irá desfilar no grupo especial no ano que vem.

Mais de 60 bombeiros participaram do combate ao fogo. O local tinha movimentação intensa nos barracões já nos preparativos para o carnaval do ano que vem.

O incêndio provocou desvio em 12 linhas de ônibus em São Paulo.