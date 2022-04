Incêndio atinge boate no bairro do Rio Vermelho, em Salvador

Um incêndio atingiu uma boate na rua Conselheiro Pedro Luiz, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite de quinta-feira (14). Ninguém ficou ferido.

O proprietário do estabelecimento informou que o incêndio foi causado por uma pane elétrica, na área do bar. O Corpo de Bombeiros informou que os bombeiros debelaram as chamas e que o proprietário foi orientado.

De acordo com informações de testemunhas ao g1, duas pessoas que ficaram presas dentro da ambiente em chamas foram resgatadas por moradores do prédio vizinho, uma vez que os bombeiros demoraram de atender ao chamado.

A funcionária teria ficado desacordada, após ter inalado fumaça por muito tempo. Ela foi encaminhada para um hospital, após ser ajudada pela polícia. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O outro funcionário conseguiu ser encaminhado para uma unidade de saúde com ajuda de um taxista que passou pela região.