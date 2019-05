Incêndio atinge casa no Horto e assusta moradores

Um incêndio atinge uma casa do Rua do Jatobá, no Horto Florestal, na noite desta quinta-feira (16). Segundo a central de comunicação da polícia, a primeira denúncia sobre o fogo chegou às 20h24, quando os bombeiros foram acionados e encaminhados ao local. Não há registro de feridos. A área é majoritariamente residencial.

Quatro veículos dos bombeiros estão no local no combate às chamas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um morador denunciando que um carro de bombeiros que atende a ocorrência está sem água, informação que foi negada pela assessoria do órgão.

Os bombeiros informaram ainda que não há risco das chamas atingirem outras edificações na região, pois o incêndio já está confinado. Não se sabe o que causou o início do fogo.

(Foto do Leitor)