Incêndio atinge comércio na região da 25 de Março

Um incêndio atinge um prédio comercial na manhã desta quarta-feira (12) na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o prédio da loja 'A Gaivota', na esquina das ruas Jorge Azem e Cavalheiro Basílio Jafet, está em chamas. Equipes com 20 viaturas estão no local para conter o incêndio. Não havia informação sobre vítimas até a publicação desta matéria.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

De acordo com relatos de comerciantes que trabalham nos arredores, o incêndio começou por volta das 8h10. Funcionário de uma loja localizada em frente ao comércio em chamas, o gerente Rafael dos Santos, de 27 anos, falou sobre o incêndio. "Quando chegamos, às 9 horas, já estava pegando fogo. Só estamos com três funcionários na loja para, qualquer coisa, baixar as portas e ir embora."

As chamas se alastraram para outras lojas. A Compania de Engenharia de Tráfego (CET) interditou as ruas Jorge Azem e Cavalheiro Basílio Jafet. Pelo menos duas quadras ao redor da ocorrência foram interditadas por bombeiros e policiais. A região tem grande circulação de pessoas em dezembro em razão das festas de final de ano.