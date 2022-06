Incêndio atinge dois laboratórios do Instituto de Ciências da Saúde da Ufba

Dois laboratórios no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), foram atingidos por um incêndio na madrugada deste domingo (26).

Segundo a Ufba, um dos laboratórios teve "danos extensos" - imagens mostram o local destruído. Ninguém ficou ferido no incêndio. As salas atingidas ficam no quinto andar do instituto, que fica localizado no Canela.

A universidade informou que acionou a Polícia Federal para realização de uma primeira vistoria. Nesta segunda, a PF vai retornar para concluir a perícia. Somente assim será possível avaliar a causa do fogo e também ter um cenário mais completo da avaliação dos danos.

Nas redes sociais, professores e alunos lamentaram o episódio, sinalizando que o local destruído se tratava de um dos laboratório mais bem equipados do instituto.