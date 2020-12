Incêndio atinge fábrica de paletes de madeira em Simões Filho

Um incêndio atingiu uma fábrica da empresa Recipalete, que produz paletes de madeira, no KM 4 da BA-093, no trecho da cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, na madrugada desta quarta-feira (23). Ninguém ficou ferido e as casas da vizinhança não foram danificadas.

Segundo o Tenente-coronel Fanelli, 10º Grupamento de Bombeiros Militar, o incêndio foi de grande proporção, mas só atingiu a fábrica. Um caminhão que estava no local foi retirado pelas equipes da corporação impedindo que o automóvel fosse atingido. Foram utilizados cerca de 100 mil litros de água para combater o fogo devido a quantidade de madeira que estava queimando, material que é altamente combustível.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 2h59 e o trabalho de combate ao fogo durou até às 9h, quando se iniciou a operação de rescaldo, que se estendeu até o final da tarde. "Muito material combustível queimava no local, isso dificulta o trabalho de rescaldo porque temos que ficar acompanhando e movimentando o material pois existe um risco de reignição", explicou o Tenente-coronel, que, por volta das 17h, afirmou que o trabalho estava perto de ser finalizado.

As causas do fogo ainda serão determinadas pela perícia. Cerca de 15 agentes do 10º e 3º Grupamentos de Bombeiros Militar atuaram na ocorrência. Procurada, a Prefeitura de Simões Filho não respondeu.