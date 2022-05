Incêndio atinge fazenda em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano

Um incêndio atingiu a área de vegetação de uma fazenda, em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, na noite desta quarta-feira (4). O caso aconteceu na BR-020, saída para Brasília.

Os bombeiros foram acionados por volta das 19 horas e enviaram uma equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (GBM/Luís Eduardo Magalhães), que controlaram as chamas.

Por conta da dimensão da linha do fogo, os militares precisaram percorrer toda a extensão do terreno, utilizando mochilas carregadas com água e outros equipamentos de combate a incêndio. Dessa forma conseguiram controlar as chamas e impedir avançassem. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

O Corpo de Bombeiros instrui que, caso o cidadão perceba algum princípio de incêndio, é importante que se abrigue em local seguro e entre em contato com o Corpo de Bombeiros através da central 193.