Incêndio atinge galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo

Um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira no começo da noite desta quinta-feira (29). O Corpo de Bombeiros informou à imprensa que recebeu um chamado sobre fogo em uma edificação comercial por volta das 18h.

O galpão fica na Rua Othão, número 290, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com informações da GloboNews, a galpão da Cinemateca Brasileira que está em chamas abriga 2 mil cópias de filmes, além do acervo do Canal 100, cinejornal que cobriu eventos esportivos importantes

De acordo com informações preliminares, não há vítimas no local. O Corpo de Bombeiros enviou onze viaturas para combater o fogo. De acordo com a corporação, o local guarda materiais altamente inflamáveis.

O local já foi atingido por um incêndio em 2016. Na ocasião, cerca de 500 obras foram destruídas pelo fogo.

No ano passado, um temporal alagou o galpão e destruiu outra parte do acervo.

Abandono

Em julho do ano passado, o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) entrou com uma ação na Justiça contra o Governo Federal por abandono da Cinemateca Brasileira. A promotoria questiona a falta de contrato para gestão da instituição.

O último contrato para gestão da Cinemateca firmado entre o governo federal e a Organização Social (OS) Associação Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) terminou no dia 31 de dezembro de 2019 e, desde então, não houve nova licitação.

Na ação judicial, de 2020, o MPF-SP destacava problemas como risco de incêndio, falta de vigilância, além de atrasos nas contas de água e luz, e atraso no pagamento de salários.

No entanto, em maio deste ano, o MPF-SP suspendeu a ação contra a União depois que o governo federal se comprometeu a mostrar as ações implementadas pela preservação do patrimônio no prazo de até 45 dias.



Guardiã da cinema nacional

A Cinemateca Brasileira é a nstituição responsável pela preservação da produção do cinema nacional. Criada na década de 1940, a instituição conta com cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de um milhão de documentos relacionados ao cinema brasileiro.

Além do incêncio ocorrido em 2016, a Cinemateca já havi sofrido outros incêncidios, o primeiro deles em 1957, outro em 1969 e um terceiro em 1982. Ao longo desses incidentes, mais de 4500 rolos de filmes foram perdidos. Após a enchente de 2020, o Governo Federal não divulgou a quantidade de material perdido.