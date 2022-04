Incêndio atinge galpão perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão em Guarulhos, São Paulo, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, na noite desta quarta-feira (27). O local atingido pelo fogo fica perto de uma área residencial, onde os moradores precisaram sair de suas casas. A causa do incêndio ainda é desconhecida e nenhuma pessoa ficou ferida.

Há 28 viaturas e 90 bombeiros no local para combater o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o galpão pertence a uma transportadora e é usado para armazenar materiais de utilidades domésticas, com risco de alta combustão.

A Prefeitura de Guarulhos informou que "está dando todo apoio necessário ao Corpo de bombeiros que se encontra no local do incêndio". "Equipes da Defesa Civil, Assistência Social, junto ao prefeito Guti, estão verificando as necessidades das famílias que residem nas proximidades", disse em nota.

Apesar das grandes proporções, o incêndio não afetou a operação dos voos, de acordo com a GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. O vento está levando a fumaça para o lado oposto do aeroporto.