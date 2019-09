Incêndio atinge Hospital Badim, na Zona Norte do Rio

Um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta-feira (12). Segundo o G1, funcionários improvisaram uma estrutura hospitalar na Rua São Francisco Xavier, com os colchonetes e lençóis que foram jogados pelas escadas para improvisar o atendimento.

Ainda de acordo com o site, a direção do hospital informou que a principal suspeita é que houve um curto circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo. O fogo começou no laboratório do prédio antigo do hospital.

Por conta do ocorrido, os pacientes do CTI 1 foram retirados e estavam recebendo os primeiros atendimentos na Rua Arthur Menezes por volta das 19h30. Os pacientes do CTI 2, que tem 20 leitos, também foram sendo retirados.

"Toda a direção do Hospital Badim está empenhada em prestar os devidos socorros necessários aos pacientes, que estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin e para os hospitais da Rede D'Or, do qual o Badim é associado", diz trecho da nota enviada ao G1.

Segundo moradores, pacientes e funcionários saíam da unidade de saúde por volta das 18h30. Os bombeiros ainda não informaram sobre feridos.

O dono da creche que fica ao lado do hospital contou que, inicialmente, os pacientes que têm quadro de saúde mais grave foram levados para a unidade escolar. Por volta das 18h40, os pacientes estavam sendo transferidos do prédio antigo para o novo.

Não havia informações de feridos por volta das 19h. Cinco viaturas do 6º BPM (Tijuca) estavam no local ajudando o trabalho dos Bombeiros.

Fumaça de incêndio do Hospital Badim, no Maracanã, é registrada por moradores da região (Reprodução/Redes sociais) Paciente em maca é retirado do hospital e levado para a rua (Reprodução/Globocop) Fachada do Hospital Badim, no Maracanã, após incêndio na unidade (Reprodução/Redes Sociais)