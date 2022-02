A loja Burgos Uniformes, na Avenida Joana Angélica, sofreu um incêndio na madrugada desta terça-feira (1º). A parte mais atingida pelo incêndio foi a entrada da loja. O fogo começou por volta das 4h.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. Parte do estoque que ficava na vitrine ficou destruído. Não há informações sobre feridos.