Incêndio atinge Serra do Candombá, no Vale do Capão; veja imagens

Um incêndio atingiu, neste domingo (23), a Serra do Candombá, no Vale do Capão, na região da Chapada Diamantina. As primeiras chamas apareceram ainda pela manhã, por volta das 9h, e chegou a assustar um grupo de pessoas que fazia trilha nas imediações. Uma brigada local, além de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) iniciaram ação para amenizar o incêndio.

Moradores do entorno estavam preocupados com a força do fogo e a rapidez com que avança. "A linha de fogo está descendo e vai ser pior para combater se descer muito. É uma parte íngreme e perigosa para os brigadistas e bombeiros", informou um morador da região.

Segundo moradores, a brigada de bombeiros debelou o incêndio por volta das 19h deste domingo (23). As pessoas que estavam assustadas ficaram impressionadas com a agilidade com que os bombeiros conseguiram conter o fogo.