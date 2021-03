Incêndio consumiu quase 10% de área de Mata Atlânticca em Arraial D'Ajuda

Quarenta e oito militares, entre bombeiros e policiais, estão atuando na operação para tentar combater o incêndio que ocorre desde o início da semana na área de Mata Atlântica pertencente à Reserva Florestal da Aldeia Velha, em Arraial d'Ajuda, no município de Porto Seguro.

O fogo já atinge 200 hectares de uma área total de 2.100 - pouco menos de 10% do total. Quarenta bombeiros dos 4º, 5º, 6º e do 18º Grupamentos de Bombeiro Militar (GBMs/Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e oito policiais do Grupamento Aéreo (Graer) da PM tentam controlar as chamas. As equipes utilizam viaturas auto incêndio florestal (AIF), carros-pipas, um helicóptero e uma motobomba d'água Mini Striker, aparelho que leva água de lagos e rios para a região de incêndio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA), o fogo também é debelado pelos bombeiros com abafadores, enxadas e mochilas costais. Indígenas que moram na região auxiliam as equipes a chegar nos locais, de difícil acesso. Cerca de 350 famílias moram na reserva e, até o momento, não há registro de feridos no incêndio.

“Estamos unindo esforços para que esse fogo não se alastre ainda mais. Com o monitoramento diário e o apoio de todos conseguiremos debelar mais esse incêndio e preservar essa parte importante de Mata Atlântica do nosso estado”, explicou o comandante-geral do CBM, coronel Adson Marchesini.

(Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP)

Apoiam a operação equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), dos Institutos do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), além do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.