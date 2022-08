Incêndio destrói apartamento no Engenho Velho da Federação

Um incêndio destruiu um apartamento na manhã desta segunda-feira (1º) no Conjunto Santa Madalena, no Engenho Velho da Federação. Uma família de quatro pessoas mora no local e duas estavam lá na hora do fogo, mas não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Com o calor, as janelas do apartamento quebraram. A fumaça densa fez com que os vizinhos deixassem o local, que foi evacuado. Não se sabe o que causou o fogo. Uma foto mostra um botijão de gás danificado.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi chamada e fez uma vistoria no imóvel, que fica no último andar do conjunto. Segundo a Codesal, é possível constatar que houve uma dilatação das paredes, com risco de desprendimento do revestimento e até tombamento de paredes, por conta da ação do calor.

O bloco direito do prédio foi interditado para análise mais detalhada após o rescaldo, enquanto o bloco esquerdo foi isolado provisoriamente. Ao todo, há oito apartamentos no prédio.

Segundo o chefe do Setor de Resposta aos Desastres da Codesal, José Roberto Casqueiro, "tão logo haja o resfriamento da estrutura um vistoria mais detalhada será realizada".