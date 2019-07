Incêndio destrói banca de revistas no Cabula

Um incêndio atingiu uma banca de revistas e destruiu tudo o que havia dentro dela, no bairro do Cabula, na tarde deste sábado (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), não há vítimas.

Segundo informações da Central de Polícia (Centel), equipes do CB foram acionadas por volta das 15h15 e controlaram o fogo, mas os danos são totais. Parte da fiação do local também foi atingida pelas chamas.

O estabelecimento fica na Rua Tenente Valmir Alcântara, na entrada do Conjunto CHOPM I, em frente à entrada do 19º Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula.

Por ter sido em um local movimentado, o acidente afetou o trânsito, de acordo com a Transalvador, que segue lento no bairro. Segundo o CB, ainda não é possível saber a causa do incêndio.