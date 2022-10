Incêndio destrói carros estacionados no pátio do Detran em Juazeiro

Um incêndio destruiu diversos carros que estavam estacionados no pátio do Detran, na cidade de Juazeiro, no norte do estado. As chamas começaram na noite dessa terça-feira (4) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo.

Segundo os bombeiros, duas viaturas de combate a incêndio foram até o local.Após conter as chamas, os bombeiros fizeram o rescaldo para evitar que o fogo retomasse.

Alguns veículos foram atingidos pelas chamas. Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.