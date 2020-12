Incêndio destrói casa na Federação; ninguém ficou ferido

Um incêndio destruiu uma casa no bairro da Federação na manhã desta quinta-feira (17). A casa, onde mora uma técnica de enfermagem, estava vazia no momento que as chamas tomaram conta do espaço. A casa fica na rua Ferreira Santos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram enviadas para trabalhar no controle do fogo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Uma vizinha que inalou fumaça foi atendida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A maior parte dos móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais foram consumidos pelas chamas. Vizinhos ajudaram a retirar as poucas coisas que conseguiram resistir à destruição. No local, eles falavam da intenção de fazer uma "vaquinha" para ajudar a dona da casa a se reerguer.

*Com informações do repórter fotográfico Arisson Marinho

