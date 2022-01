Incêndio em apartamento deixa uma pessoa ferida na Barra

Um apartamento pegou fogo no edifício Mansão Bois de Boulogne, no bairro da Barra, na manhã desta quinta-feira (13). O incêndio começou por volta das 10h e chamou a atenção de moradores da região.

Uma pessoa se queimou e foi atendida por uma equipe do Salvar, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi acionada.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência. O edifício fica ao lado do Shopping Barra. De acordo com moradores, a brigada de incêndio do shopping fez o primeiro atendimento aos moradores do prédio.

Segundo informações da TV Bahia, o edifício tem 18 andares e o incêndio atingiu um apartamento do 11º andar. Ao perceber o fogo, o porteiro acionou os moradores para que eles deixassem as unidades do prédio.

Duas mulheres, entre elas uma idosa, moram no apartamento. O fogo teria começado a partir de uma faísca de um ventilador de teto, e que se espalhou pelo forro, que é de madeira. O fogo se espalhou por toda a estrutura do apartamento. Uma das moradoras queimou as mãos e o rosto ao tentar apagar o fogo.

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)