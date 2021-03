Incêndio em Arraial D'Ajuda já queimou 8km² de vegetação nativa e dura quase uma semana

Um incêndio de grandes proporções atinge a reserva indígena da Aldeia Velha, em Arraial D'Ajuda, sul da Bahia, desde a última quarta-feira (4). Equipes do Corpo de Bombeiros, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), da prefeitura de Porto Seguro e voluntários estão trabalhando na operação de combate ao incêndio que já queimou mais de 8km² de vegetação nativa do local que fica em uma área de proteção ambiental. Esse número equivale ao espaço de oito mansões de luxo, por exemplo.

Cerca de 350 famílias moram na reserva e, até o momento, não há registro de feridos no incêndio. Nesta quarta (10), o Governo do Estado enviou duas aeronaves Air Tractor, do Programa Bahia Sem Fogo, para dar suporte aos mais de 20 bombeiros militares, que estão atuando diretamente para debelar o fogo, com o reforço e apoio de brigadistas do Prevfogo/Ibama.

25 bombeiros militares e seis viaturas do 4°/GBM Itabuna, 5°GBM/Ilhéus, 6°GBM/Porto Seguro e do 18° GBM/Teixeira de Freitas atuam no combate. Ocorrência em andamento... pic.twitter.com/ikFMO7u3ik — Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (@cbmba193) March 10, 2021

As aeronaves foram solicitadas porque o local é de difícil acesso. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro afirmou que está mobilizada. Secretário de Meio Ambiente do Estado, João Carlos Oliveira afirmou que além das máquinas, também foi fornecida alimentação e água para cerca de 40 pessoas envolvidas na operação.

Os bombeiros militares utilizam no combate três pick ups, trator com retroescavadeiras, máquinas patrol e caminhão pipa, para abastecimento das bolsas costais. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e o tamanho da área atingida.

O fogo ocorre em área de charco aproximando-se de floresta característica da Mata Atlântica, com presença de fumaça densa. Com a dificuldade de acesso ao local, e avanço das chamas, foi constatada a necessidade de utilização de helicóptero - para deslocamento dos combatentes para os focos de incêndio; e de aeronaves estilo Air Tractor - para combate direto ao incêndio com o equipamento Bambi Bucket.

A última atualização enviada pelos Bombeiros apontou que a ocorrência segue em andamento. Ainda de acordo com a corporação, equipes do 4°/GBM Itabuna, 5°GBM/Ilhéus, 6°GBM/Porto Seguro e do 18° GBM/Teixeira de Freitas atuam no combate.