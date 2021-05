Incêndio em hospital de Aracaju: sobe para quatro o número de mortes

Já são ao menos quatro vítimas fatais de um incêndio que atingiu a ala Covid do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju, na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com o G1, a primeira morte confirmada foi a de uma mulher, durante a remoção para o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho de Urgência de Sergipe (Huse). As circunstâncias das outras três mortes ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), cerca de 60 pacientes estavam na unidade de saúde atingida pelas chamas.

Destes pacientes, 35 foram transferidos para os hospitais da Polícia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício, além do Huse. Inicialmente, a SMS divulgou a informação de que 50 pacientes haviam sido transferidos.

Causas do incêndio no hospital de Aracaju

A suspeita, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é de que o fogo tenha iniciado no ar-condicionado. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate das chamas, que foram apagadas rapidamente.

"Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares", afirmou o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz.